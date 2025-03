Dagli inviati De La Fuente: "Sbagliato il primo tempo ma siamo a -4 dall'Europa, dopo la sosta ce la giocheremo"

vedi letture

Analizza la sconfitta della Fiorentina Femminile a Roma, per 2-0, il tecnico viola Sebastian De La Fuente: "Abbiamo sbagliato il primo tempo quando non abbiamo avuto l'approccio delle precedenti partite. Non riuscivamo a fare il nostro gioco e le cose che sappiamo fare meglio. La Roma nel primo tempo sicuramente meglio di noi, nella ripresa ha gestito il doppio vantaggio e noi per recuperare abbiamo lasciato qualche contropiede alla fine ma sono episodi in cui devi fare più attenzione sui gol. Venire qua è sempre difficile, lo sapevamo, ma non siamo riusciti a portare via dei punti che era quello che ci interessava e al quale tenevamo.

La scorsa stagione la nostra poule scudetto è stata condizionata dai 13 punti di vantaggio che ci hanno fatto rilassare e quindi abbiamo fatto pochi punti ma quest'anno siccome avevamo invece bisogno di punti perché abbiamo fatto un gran gran girone di andata poi nel risultato abbiamo fatto dei risultati non buoni. Ora ci troviamo in questa situazione, a quattro punti dall'Europa quando ce ne sono ancora 12 in ballo quindi ce la giocheremo fino in fondo con tutti scontri diretti. Abbiamo vinto con Juve e Inter ed anche oggi abbiamo avuto un'occasione che poteva riaprire la gara. In queste partite hai poche possibilità, se fai gol in quelle poche che hai la riapri e la vai a pareggiare. Ora c'è la sosta per le Nazionali poi si riparte da questi quattro punti in meno, quando abbiamo iniziato eravamo a 10, quindi lo stimolo di aver battuto Inter e Juve ci deve dare la spinta in più per queste ultime gare".