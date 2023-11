DAL VIOLA PARK, Per Bonaventura lavoro a parte

Fonte: Dai nostri inviati - A. Giannattasio e L. Mauro

Arrivano le prime immagini dall'allenamento della vigilia in casa Fiorentina. Nella prima parte della seduta aperta ai media, Giacomo Bonaventura ha svolto lavoro personalizzato e non ha preso parte quindi all'allenamento in gruppo. Probabile che per il classe '90 si tratti semplicemente di una seduta ad hoc già preventivata per gestire l'ampio minutaggio di questa prima parte di stagione, ma in vista anche del match di domani col Genk è possibile che il numero cinque venga tenuto a riposo.