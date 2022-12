DAL FRANCHI, Si fa male Mandragora: dentro Maleh

Cattive notizie dall'amichevole in famiglia della Fiorentina: nel corso del match contro la Primavera di Alberto Aquilani, Rolando Mandragora ha dovuto abbandonare il campo per un problema fisico. Probabile risentimento muscolare per il mediano viola, che al 22' ha lasciato spazio a Youssef Maleh. In giornata potrebbero esserci aggiornamenti un infortunio che mette in apprensione i viola, dato che in vista del match di campionato del 4 gennaio col Monza sarà molto probabilmente assente anche Sofyan Amrabat, ancora in vacanza dopo il Mondiale in Qatar.