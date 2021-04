DAL CS, Ricomincia il ritiro: squadra arrivata

Rinizia il ritiro della Fiorentina: come potete vedere dalle immagini di FirenzeViola.it (nelle foto Malcuit, Castrovilli e Venuti) pochi minuti fa la squadra di Beppe Iachini si è ritrovata al Centro Sportivo Davide Astori. Il gruppo squadra, dopo i tamponi di rito ed il pranzo, si allenerà nel pomeriggio per poi tornare in albergo in vista della gara di domenica contro la Juventus. Il ritiro, deciso dopo la sconfitta di sabato scorso a Sassuolo, era stato sospeso all'indomani del successo di Verona.