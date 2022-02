Vincenzo Italiano può sorridere in vista della sfida di sabato contro la Lazio. Come raccolto da FirenzeViola.it, dopo le visite mediche di ieri, Krzysztof Piatek, Cristiano Biraghi e Riccardo Saponara sono tornati a completa disposizione del tecnico ed in gruppo durante l'allenamento odierno. Tre opzioni in più per il match del Franchi.