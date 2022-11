DAL C.S., Si rivede ancora Nico. Esami per Krastev

Giornata di lavoro al centro sportivo Astori per alcuni componenti della Fiorentina: oltre a Nico Gonzalez, che si è ripresentato anche oggi ai campini per continuare il suo percorso di recupero dopo l'infortunio avuto in Nazionale a pochi giorni dall'esordio al Mondiale, è arrivato in mattinata anche il difensore e vicecapitano della Primavera Dimo Krastev, che si è infortunato nel corso del suo debutto in Nazionale maggiore contro Cipro (uno stop che però, riferiscono i media bulgari da qualche giorno, non dovrebbe essere particolarmente grave). Presente anche il medico sociale viola Luca Pengue.