DA SAN GALLO, Le aperture del St. Galler Tagblatt

Fonte: da San Gallo, Tommaso Loreto

I quotidiani svizzeri a San Gallo parlano della partita di stasera dedicandogli il giusto spazio e sottolineando l'importanza dell'impegno per i giocatori allenati dal tecnico tedesco Maassen. "Sono gentili: lode e rispetto per l'FC St Gallen", è il commento che il St. Galler Tagblatt utilizza per le parole in conferenza stampa di Raffaele Palladino e Andrea Colpani ieri, stuzzicati anche sulla vittoria della Svizzera contro l'Italia all'Europeo. E sulla partita: "Una serata fantastica e niente da perdere".