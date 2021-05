D'AVIRRO, ACF prende atto di decisioni del giudice

"La Fiorentina, che non è parte in questo processo, non può che prendere atto della decisione del giudice, che ha riconosciuto la responsabilità del professor Galanti". Queste le parole - rilasciate aimedia presenti, tra cui FirenzeViola.it - di Nino D'Avirro, legale di ACF Fiorentina, dopo la sentenza per il processo Astori, che vede Giorgio Galanti condannato a un anno.