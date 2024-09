CURRÒ A FV, Kean? Ci sono passati tutti i ct. Viola...

Fonte: da Coverciano - Luciana Magistrato

Enrico Currò, collega de la Repubblica inviato da anni al seguito della Nazionale, ha parlato a FirenzeViola.it direttamente dal ritiro di Coverciano, dopo la conferenza stampa del ct Luciano Spalletti:

Che ct ha ritrovato oggi dopo l'esperienza in Germania?

"Autocritico, sembrava ancora provato dall'Europeo. Ha ammesso una sua colpa: quella di aver messo troppe nozioni tattiche in testa ai giocatori, che non sono stati in grado di recepirle in così poco tempo. Adesso ha in sostanza annunciato che lo farà meno".

Kean è tornato in azzurro. Si aspetta molto?

"Ci sono passati tutti i ct da Kean, da quando poteva essere convocato. Tutti ci hanno visto talento e doti che non sono in discussione, il problema suo è sempre stato di concentrazione. Ora bisogna vedere se l'ha trovata: sembra di sì, poi è ancora presto per dirlo ma così pare. Spalletti continua a dire che il tasto dolente della nazionale sono gli attaccanti, per cui ora serve che facciano ciò serve, ovvero i gol. Non so se ci riusciranno già sulla Francia".

Invece della Fiorentina che idea si è fatto?

"Gosens è un buon giocatore. Ma bisogna ancora capire qual è la dimensione della Fiorentina, che si è abituata a queste partecipazioni in Conference che stanno nobilitando le sue stagioni. Teoricamente ha fatto un buon mercato, nella pratica bisogna invece vedere come andrà un gruppo che è cambiato molto. Ci vuole un po' di tempo, Gosens è un giocatore discreto che ha mancato l'impatto in una grande società. Ma ha tanta esperienza e viene da un Paese che non tradisce a livello di preparazione".