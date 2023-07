CORSI, Viola, zero frizioni. Se per Parisi c'è una chance...

Fonte: dal nostro inviato a Empoli (FI)

Presente allo stadio Castellani in occasione della conferenza stampa di presentazione della nuova stagione, il presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi ha risposto a una domanda su Fabiano Parisi, terzino sinistro cercato in queste ore con insistenza anche dalla Fiorentina, e sui rapporti col club viola. Ecco le sue parole: “Non escludo che Parisi possa fare il capitano dell’Empoli l’anno prossimo. Se si creano delle occasioni importanti saremo contenti per lui. Lo scorso anno all’ultimo giorno di mercato abbiamo avuto un interessamento sia della Fiorentina che di squadre che facevano la Champions League. Sicuramente il suo mercato sarà tra fine luglio e inizio agosto.

I rapporti con la Fiorentina? La settimana scorsa ho fatto il viaggio in treno con Barone… mi ha invitato nel suo scompartimento. Abbiamo parlato di tutto, dai procuratori in poi, ma non di mercato. Abbiamo scherzato passeggiando insieme andando in Lega. I nostri rapporti sono in totale armonia. Non c’è alcuna frizione coi viola”.