COMMISSO, Scudetto? Lo sogno anche io. Rialti...

Dopo le tante testimonianze di ex allenatori, giocatori e dirigenti viola, a Palazzo Vecchio anche Rocco Commisso ha ricordato Alessandro Rialti con i giornalisti presenti, tra cui FirenzeViola.it: "Quando sono arrivato a Firenze non capivo perché faceva sempre lui le prime domande, poi l'ho imparato. Ricordo che a gennaio venne a farmi un'intervista e siamo stati insieme più di un'ora. Avrei voluto conoscerlo di più ma così è la vita. Sto conoscendo meglio non solo Alessandro, ma anche la storia di Firenze e della Fiorentina. Il sogno scudetto? Anche io ho questo sogno".