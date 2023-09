COMMISSO, Che momento stasera. Trofei, sentito Mou?

Fonte: dagli inviati L. Magistrato e A. Giannattasio

Dal Viola Park dove ha inaugurato il nuovo centro sportivo e la sua scritta davanti, il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha parlato ai media presenti tra cui Firenzeviola.it. Queste le sue parole: "Volevamo inaugurarlo con la luna piena e così è stasera. Emozionato? Sono vivo ancora (ride, ndr)".

Che emozione in vista di domani?

"Grandissima. Abbiamo lavorato quasi due anni e mezzo qui, da quando abbiamo piantato il primo ulivo. Non voglio fare critiche a nessuno perché so che questi tempi sono veloci per Firenze".

Il momento migliore da quando ha preso la Fiorentina?

"Credo di sì. Cosa volete che vi dica? Che spero di vincere qualcosa? L'ho già detto questo, ci spero. L'anno passato abbiamo fatto due finali. Cosa ha detto Mourinho? Che sono al quindicesimo posto ma hanno fatto due finali".

Cosa lascia la partita di Frosinone?

"Queste cose succedono. Abbiamo sbagliato tre-quattro gol. Peccato non aver portato a casa i tre punti".

Le parole del ministro Abodi sul trovare una persona nel Governo che gestisca la questione stadio?

"Lo spero e sono d'accordo. Parlerò perché qualcosa dobbiamo farlo. L'ho già detto che fuori Italia tutti gli stadi sono belli, che malattia c'è a Firenze? Qua è tutto bello, perché non deve esserlo anche lo stadio? Io spero sempre che ci permettano di spendere bene i soldi e fare qualcosa di bello. Poi non do altre risposte perché non voglio intrappolarmi in qualche promessa. Però quando ho cominciato questo centro sportivo volevo spendere molto di più dei Della Valle a Campi Bisenzio. Abbiamo cominciato con 50-60 e siamo arrivati a 112. I soldi sono finiti (ride, ndr)".

L'infortunio di Dodo?

"Il giocatore che mi ha abbracciato di più in questi due anni. È un ragazzo che ha tanta tenerezza e speriamo che torni in campo nei prossimi 5-6 mesi. La situazione di Biraghi ancora non la conosco, vediamo domani".

Il rinnovo di Nico Gonzalez?

"Ha fatto un gol ieri".