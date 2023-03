COFIE (SIVASSPOR), In campo per tutta la Turchia

Presente nella sala stampa dello stadio Franchi assieme al tecnico Riza Çalimbay, Isaac Cofie, centrocampista del Sivasspor, ha preso la parola per introdurre i temi legati alla sfida di domani sera contro la Fiorentina in Conference League. Ecco le sue parole: "Quella di domani è una partita molto importante per noi. Daremo il massimo per passare il turno ma anche per la Turchia: cercheremo di onorare tutte quelle persone che hanno perso la vita nel nostro Paese durante il terremoto".

Sui suoi ricordi in Italia: "Ricordo il mio gol al Franchi quando con il Chievo perdemmo 2-1 ma quella di domani sarà una partita molto diversa: non abbiamo paura dei viola ma tanto rispetto, cercheremo di affrontare questa partita con il piglio giusto e con la fame di questa squadra. Vogliamo portare a casa un risultato importante".

Su come sta la squadra: "Fisicamente stiamo bene anche se abbiamo perso l'ultima partita. La Fiorentina è una squadra molto importante, allenata da un grande allenatore. I viola hanno tante doti individuali ed elementi che possono cambiare il match da un momento all'altro. Noi vogliamo mettere i nostri avversari in difficoltà".

Se ha parlato con Duncan: "Ancora no, ci saluteremo in campo sicuramente prima della partita. Per il momento siamo tutti molto concentrati sulla partita".

Sulle differenze tra il calcio italiano e il calcio turco: "Quello italiano è più tattico e fisico, mentre quello turco porta a fare più giocate individuali. Il calcio italiano e quello turco sono diversi ma noi non siamo tatticamente inferiori alla Fiorentina".