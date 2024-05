CHIVU, Viola Park? Mai visto niente di simile a livello mondiale

Fonte: Dai nostri inviati L. Magistrato, A. Giannattasio e L. Mauro

Il tecnico dell'Inter Primavera, Christian Chivu, ha parlato così ai media presenti, tra cui FirenzeViola, dopo la sconfitta contro il Sassuolo nella prima semifinale scudetto di categoria: "Purtroppo oggi abbiamo perso perché il Sassuolo ha meritato di vincere. In una partita secca le carte si mischiano e non vale quanto fatto durante la stagione. Viola Park? È una struttura meravigliosa, faccio i complimenti alla società della Fiorentina perché hanno costruito una cosa che non ho mai visto a livello internazionale".