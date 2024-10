CHIARUGI, Palladino può darci grandi soddisfazioni

Fonte: dalla nostra inviata Luciana Magistrato

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

All'inaugurazione dell'info point della Fondazione Bacciotti ha parlato l'ex viola Luciano Chiarugi: "E' vero che la Fiorentina non ha vinto le prime partite che erano alla portata, ma va detto che praticamente non ha mai perso. Palladino con il Milan ha avuto la forza di dimostrare che i risultati possono venire fuori una volta trovata la quadra. Non bisogna sottovalutare il fatto che alcuni giocatori sono arrivati il mercoledì e il giovedì erano in campo. Il grande merito è della coesione che ha creato Palladino. Se tutti lo aiutiamo, standogli vicino senza fare polemiche, penso possa darci grandissime soddisfazioni".

Fiorentina-Milan può rappresentare una svolta per il campionato?

"La reazione di domenica contro il Milan è stata importante. L'augurio che facciamo è che questo possa essere l'inizio di un grande cammino, magari con una classifica diversa da quella dello scorso anno".