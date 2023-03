CECCHERINI, Via dal Franchi? Ma c'è forse Equitalia?

Fonte: dalla nostra inviata Luciana Magistrato

© foto di Federico De Luca

Presente assieme a Gianfranco Monti, Leonardo Pieraccioni e Marco Masini presso il teatro “La compagnia” di Firenze in una serata omaggio per Francesco Nuti, anche il noto attore comico Massimo Ceccherini ha parlato a Firenzeviola.it di Nuti e dei principali temi di attualità viola: “Per me Nuti è tutti: a ragazzo l’ho scoperto al cinema, poi addirittura è stato lui a farmi iniziare questo mestiere facendomi conoscere Benvenuti. Francesco è uno dei più grandi attori italiani: quando vedi un suo film, lo guardi sempre perché è più forte lui del film. La Fiorentina via dallo stadio Franchi? Ma pignorano lo stadio? C’è di mezzo Equitalia? (ride, ndr) Si andrà da un’altra parte. L’importante è essere contenti tutti. La Fiorentina è la mia squadra: mi girano solo un po’ le “palline” che ogni volta che c’è un giocatore buono viene venduto… mi piacerebbe che qualcuno diventasse come Totti”.