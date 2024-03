CATENA, A Firenze la Juve è sentita. Noi ottima squadra

Fonte: dalla nostra inviata al Viola Park - Luciana Magistrato

“Sarebbe falso dire di non crederci, sappiamo che siamo a metà dell’opera e non abbiamo fatto ancora nulla, per cui dobbiamo mettere questa partita da parte e credere nel ritorno”. Commenta così la vittoria appena conquistata al Viola Park, contro la Juventus, Michela Catena, calciatrice della Fiorentina Femminile. Che prosegue ai media presenti, tra cui FirenzeViola.it: “La nostra è un’ottima squadra, cresciuta tantissimo in questo campionato. Sappiamo qual è il calibro di questa Juventus e sicuramente ci crediamo, però non abbiamo ancora fatto nulla. Daremo tutto la settimana prossima e poi tireremo le conclusioni”.

Quanto pesa questa vittoria?

“In questa piazza la gara con la Juve è sempre sentita, quindi vincere una partita del genere dà tanto morale a squadra, club e tifosi. Ciò ci spinge a fare sempre meglio”.

Juventus che volete superare anche in campionato.

“Ora che inizia la Poule ogni gara sarà una finale. Dobbiamo preservare il terzo posto e poi in base alle prestazioni vedremo se finiremo seconde o terze. Vogliamo scavalcare la Juve ma prima difendere il terzo posto”.