CASSANI A FV, Mercoledì bella partita, temo Belotti

Fonte: Dalla nostra inviata Luciana Magistrato

Davide Cassani, tifoso del Bologna ed ex ct della Nazionale di ciclismo, ha parlato così a FirenzeViola.it direttamente dalla serata di gala della Viareggio Cup a Torre del Lago: “È un piacere essere premiati in un ambiente non ciclistico ma calcistico. Il ciclismo è uno sport di fatica e la cosa bella è che non esiste un tifo contro ma solo un tifo per. Quest’anno solo molto contento per il mio Bologna perché stiamo facendo una stagione straordinario, chi se lo aspettava di giocarsela per la Champions. Ora incontriamo la Fiorentina che ci ha eliminato dalla Coppa Italia, i viola hanno un ottimo allenatore e giocano un bel calcio. Mi aspetto sicuramente una bella sfida, il Bologna viene da due belle vittorie e sta facendo cose sorprendenti.

Belotti lo temo perché è sempre stato uno che di gol ne ha fatti, è partito subito bene speriamo che abbia una battuta di arresto mercoledì. La Fiorentina è una squadra in grado di battere qualsiasi formazione. Tour de France a Firenze? Io sono stato tra quelli che ha contribuito a questa grande partenza, tre anni fa siamo partiti per questo progetto e devo dire che è un successo perché siamo riusciti a portare in Italia la più grande corsa mondiale. Mi auguro che questi grandi eventi facciano innamorare anche i più piccoli”.