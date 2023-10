CASINI, Non esiste in Italia un cs come il Viola Park

Fonte: dal nostro inviato Andrea Giannattasio

FirenzeViola.it

Il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini ha parlato direttamente dalla sala stampa del Viola Park durante l'inaugurazione del centro sportivo viola. Queste le parole raccolte da FV: "Io ho visitato molti stadi e molti centri sportivi in Serie A. Non esiste al momento un centro sportivo come questo. Ci sono alcuni che si avvicinano se si mettono insieme sedi diverse. Ma qua c'è una cura nel dettaglio che pone l'Italia a livello internazionale anche sopra la media dei contesti europei. Il tempo in cui è avvenuto è anche un record. Come Lega possiamo fare solo i complimenti alla Fiorentina".

Il Viola Park è un incentivo anche per i possibili nuovi stadi? "Innanzitutto c'è l'effetto emulativo come in tutti gli sport. Il collegamento tra cs e stadi è evidente. In Italia siamo in ritardo, ma l'auspicio è che questo centro sportivo possa spingere soprattutto a velocizzare i tempi, anche per gli stadi".

Sulla Supercoppa e la posizione del Napoli: "In questi giorni è meglio concentrarsi sul Medio Oriente sul fatto che ci sono tante persone che muoiono. Della Supercoppa possiamo parlare più avanti".