CASERTA, Dispiace solo per il risultato: i viola forti

Queste le parole di Fabio Caserta, tecnico del Benevento, dalla sala stampa del Franchi dopo il ko in Coppa Italia contro la Fiorentina: “Il rammarico c’è ma solo per il risultato. La squadra ha cercato fino alla fine di recuperare la gara, ma la cosa importante era la prestazione. Contro un’avversaria che sta bene sotto l’aspetto fisico e mentale non era affatto facile. L’ingresso ritardato di Lapadula? La valutazione di Moncini dal 1' era dovuto al fatto che Lapadula non stava bene e noi abbiamo in calendario una partita importantissima sabato. Moncini era tanto che non giocava una partita dall’inizio e da punto di vista fisico non ce la faceva più. Cosa mi ha impressionato della Fiorentina? I viola sanno cosa vogliono, amano il possesso palla: ma lo sapevamo. In questo campionato stanno dimostrando il loro valoro, Italiano ha dato alla sua squadra una forte identità”.