CASAMONTI, Franchi questione chiusa. Ma dove giocherà ACF?

Fonte: Lorenzo Marucci

L'architetto Marco Casamonti, sempre vicino a Rocco Commisso e colui che ha pensato e gestito la realizzazione del Viola Park, a margine di un evento sullo stato degli stadi in Italia durante il Festival della Serie A a Parma, ha parlato così della questione Franchi e della volontà della Fiorentina di fermare i lavori: "La questione dal punto di vista progettuale è chiusa. C'è stato un concorso e un'assegnazione, i lavori sono partiti e quindi in linea di principio è chiusa. Ora il problema è capire dove giocherà la Fiorentina perché quando si realizza uno stadio bisogna anche pensare al periodo temporaneo.

Secondo me è giusto riusare strutture esistenti e non costruire altri stadi esterni in linea di principio, perché ogni stadio consuma 7-8 ettari di suolo e prima di consumare nuovo suolo agricolo vergine bisogna pensare a riutilizzare quello vecchio. Il Viola Park un modello? Perché è concepito come un campus universitario dove giocano bambini, donne e uomini tutti insieme. Questa è la grande novità".