CARPANESI, Amrabat bravo ma non sa verticalizzare

"La Fiorentina ha commesso errori importanti in questa stagione. Ha preso attaccanti che rendono poco ed a centrocampo ci sono problemi con le caratteristiche dei calciatori". Queste le dichiarazioni dell'ex viola Sergio Carpanesi. Il protagonista del primo scudetto della Fiorentina, intervistato nel corso dell'evento "Col viola nel cuore" tenutosi oggi a Palazzo Vecchio, ha parlato del momento della squadra di Vincenzo Italiano: "L'ho vista a La Spezia ed è molto vulnerabile. Poi il problema maggiore è trovare qualcuno davanti che abbia il senso del gol e che concretizzi le occasioni che la squadra crea. A la Spezia la Fiorentina non meritava di vincere, poi ci sono stati successi contro altre squadre deboli e quindi siamo risaliti in classifica.

Amrabat? Come giocatore non mi piace. Non riesce mai a verticalizzare. Nel suo compito è bravo ma non è così fondamentale per la squadra e soprattutto non aiuta nella manovra offensiva. Adesso, con la classifica che non è più pericolante, la società deve fare poche scelte ma stavolta giuste".