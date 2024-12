Fonte: Niccolò Santi

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Grande apprensione per le condizioni di Edoardo Bove, trasportato d'urgenza all'ospedale di Careggi per rianimare il calciatore. Tra le varie persone accorse per assistere il centrocampista della Fiorentina è arrivato anche il padre, Giovanni.