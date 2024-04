CARDULLO, Vogliamo risposte su vicenda Mattia Giani

Fonte: dalla nostra inviata Luciana Magistrato

Simone Cardullo, presidente del CONI Toscana, ha parlato a margine dell'evento di Destination Florence: "Una città come Firenze, votata sia al turismo che allo sport, sa far lavorare insieme queste due componenti. E questo è un grosso valore".

Quanto sente l'avvicinamento al Tour de France?

"E' un evento straordinario perché riuscire a portarlo a Firenze significa anche un'attenzione degli organizzatori francesi nei confronti della città stessa. Poi il capoluogo toscano ha anche una vicinanza con il mondo francese".

Quanto risultati come quelli della Fiorentina aiutano lo sport di base?

"C'è anche l'esempio della Savino del Bene che farà da traino per altre giovani atlete per intraprendere questo tipo di attività. Certi risultati attraggono l'attenzione, e questo vale specialmente per le società di base".

La vicenda di Mattia Giani l'ha colpita molto?

"Sì, era giovane e dobbiamo mettere in guardia tutti. Il problema dei defibrillatori non è indifferente: in Toscana tutti gli impianti ne hanno, ma devono essere pronti anche gli operatori a intervenire. Se n'è andato via un ragazzo pieno di vita: le autorità giudiziarie e i medici ci diranno perché".