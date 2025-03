Dagli inviati Capparella: "Normale pensare al trofeo ma i ragazzi stiano tranquilli e crescano"

Alla fine della partita vinta con l'O. Thiessois e che ha proiettato la Fiorentina Under 18 ai quarti di finale del torneo di Viareggio, il tecnico Marco Capparella ha così commentato: "Abbiamo fatto un buon primo tempo anche se abbiamo rischiato sull'unica occasione loro ed è stato bravo Dolfi, poi nella ripresa abbiamo rischiato sulla traversa perciò dobbiamo stare più attenti e concentrati, dobbiamo gestire meglio la palla in tante zone del campo. Siamo stati a volte non incisivi perciò dobbiamo crescere ma io sono contento di questi ragazzi. Abbiamo fatto tante rotazioni e giovedì ne faremo altre e cercheremo di far crescere tutti quanti".

Arrivati ai quarti c'è il desiderio di vincere il torneo? "E' impensabile non pensare al fattore agonistico e a voler vincere un torneo. E' normale che ogni squadra voglia farlo ma dobbiamo essere tranquilli e sereni, mentre oggi la squadra si è abbassata per la paura di prendere gol. Non deve accadere e dobbiamo giocare tranquilli e sereni appunto, fare quello che facciamo in settimana senza obblighi di un risultato a tutti i costi. Ma nel finale mi è piaciutto come abbiamo sofferto e gestito la gara anche se loro erano in dieci. Ho tanti ragazzi, oggi c'erano dei 2008 in campo. Ci crediamo e cerchiamo di ottenere il massimo ma perdere una partita non sarà un dramma perché noi continuamo a far crescere i ragazzi che ho a disposizione".

Sadotti è sembrato un "vecchio" libero come posizione, è una scelta? Non siamo mai andati a tre ma facevo stringere il terzino, andavamo in copertura quando lanciavano con un 2 contro 1 sul centravanti loro".

Che idea ha del calcio africano? "Incontrarle è molto allenante per me ma soprattutto per i ragazzi che devono adattarsi a tutte le situazioni, sono squadre che cambiano molto durante la gara e difficili da decifrare dal punto di vista del gioco".

Dove i quarti? "Non lo sappiamo e valuteremo chi far giocare, in base a chi è meno stanco".

Riportare il trofeo? "Me lo auguro ma dobbiamo fare la prestazione fare risultato attraverso il gioco e la volontà agonistica ma restando sereni"

Come mai ha tolto Sardilli e come sta? "Tolto perché zoppicava anche se tutti vogliono fare 90 minuti, speriamo si riprenda per giovedì"

Sentiti i dirigenti? "No ma so che ci seguono e questo mi fa piacere".