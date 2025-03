Dagli inviati Capparella: "Dispiace non aver dato una gioia al presidente. Sconfitta che ci farà crescere"

Marco Capparella, allenatore della Firentina Under-18, ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola al termine della finale della Viareggio Cup persa contro il Genoa: "Quando perdi una finale dopo un bel percorso dispiace, perché arrivi sempre a toccare la finalissima e poi la perdi. Questi ragazzi hanno preso la terza finale, però le sconfitte fanno parte dello sport e servono per crescere".

Si è notato un evidente divario a livello fisico tra le due squadre:

"Sì, loro sono molto fisici, si chiudono e ripartono benissimo. L'unica cosa su cui si può discutere è il campo, visto che era più lento rispetto al sintetico dove siamo abituati a giocare. Ma vale lo stesso anche per loro".

Nelle finali perse, quanta crescita c'è stata?

"È una crescita importantissima. È una finale che brucia, dispiace, però servirà sicuramente. Noi mercoledì giochiamo in campionato e dobbiamo pensare a quello. Il prossimo anno hanno un altro obiettivo, che è quello della Primavera".

Potesse tornare indietro, cambierebbe qualcosa della formazione di partenza?

"No, a livello di palleggio abbiamo fatto molto bene, in alcune occasioni l'abbiamo fatto, ma mancava a livello di profondità".

Sadotti premiato miglior giocatore del torneo:

"Grande soddisfazione, sono giocatori che sono in Primavera e posso solo ringraziarli".

Il presidente Commisso ha visto un'altra sconfitta in finale:

"Per noi vedere il presidente è sempre un piacere, siamo una grande famiglia. È un dispiacere non aver dato gioia alla società, ma va solo ringraziato. Non ci fanno mancare nulla".

Come si prova a chiudere l'annata adesso?

"Chi ha avuto meno spazio adesso giocherà in campionato per dimostrare che può essere all’altezza della Fiorentina".

L'anno prossimo ci riproverà?

"Io spero di restare qui alla Fiorentina per tanti anni, a prescindere dalla categoria. Io darò sempre il massimo."

