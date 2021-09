C. STORICO, Sabato l'edizione speciale 2021

Sarà un'edizione del calcio storico diversa, alle prese con le misure anti Covid, ma il Comune non ha voluto rinunciare anche quest'anno alla tradizione più importante a Firenze. Così sabato prossimo, dalle 16, il Corteo storico, ridotto a 300 figuranti, farà il suo giro nell'arena di Piazza Santa Croce dove alle 17 Verdi e Azzurri, le due squadre che hanno acconsentito di giocare, si sfideranno a tutti gli effetti in un torneo regolare e per il palio, disegnato quest'anno da Enrico Bandelli. Sugli spalti non ci sarà il pubblico ma una piccola delegazione di autorità e gli stessi figuranti saranno gli spettatori di questa edizione che però si vedrà a livello internazionale, con diretta tv in streaming con abbonamento Eleven o comunque acquistando l'evento. A Firenze, grazie alla diretta su Toscana TV e Tele Iride, la diretta sarà ovviamente in chiaro. "Speriamo così di prendere il largo grazie a questa visibilità, come accade per altre manifestazioni - ha spiegato con orgoglio il sindaco Nardella alla presentazione di oggi - visto che per la prima volta ci sarà una produzione di alta qualità che permetterà di vedere il calcio storico in tutto il mondo. Sarà un'edizione diversa sia come data che non coincide con le festività di San Giovanni, sia per l'assenza del pubblico a causa della pandemia, ma dopo aver rinunciato lo scorso anno abbiamo voluto fortemente farla". Prezioso l'impegno ovviamente del presidente del calcio storico, Michele Pierguidi che ha annunciato due Magnifici Messeri alla memoria, Gigi Vitali, storico capogruppo dei Bandierai degli Uffizi e collaboratore della Fiorentina molto conosciuto ed amato in città e Uberto Bini, promotore della Partita dell’Assedio e fondatore dell’associazione 50 minuti che comprende le vecchie glorie del Calcio Storico. A rappresentarli rispettivamente il figlio e la moglie. La raccomandazione di sindaco e presidente del calcio storico ai fiorentini è di non tentare di arrivare in piazza Santa Croce che, vista l'assenza di pubblico, sarà chiusa.