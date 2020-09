Curiosa visita al Centro Sportivo Davide Astori per Alessandro Gaucci. Il dirigente sportivo è venuto per un saluto al team manager, Simone Ottaviani, e a Valentino Angeloni. Come raccolto da FirenzeViola.it niente a che fare con il mercato visto che oggi non c'è il direttore sportivo gigliato, Daniele Pradè. Di seguito l'immagine di FV.