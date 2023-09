C. OKAKA, Nzola come mio fratello: ha un futuro top

INDISCREZIONI DI FV M. LOPEZ, LE CIFRE DEL PRESTITO CON DIRITTO DI RISCATTO La Fiorentina è pronta ad accogliere Maxime Lopez nella propria rosa al posto di Amrabat. Come raccolto da Firenzeviola.it, le cifre dell'operazione con il Sassuolo prevedono 1 milione per il prestito oneroso e 9 milioni di diritto di riscatto. A questo... La Fiorentina è pronta ad accogliere Maxime Lopez nella propria rosa al posto di Amrabat. Come raccolto da Firenzeviola.it, le cifre dell'operazione con il Sassuolo prevedono 1 milione per il prestito oneroso e 9 milioni di diritto di riscatto. A questo... NOTIZIE DI FV TOP FV, VOTA IL MIGLIOR VIOLA NELLA VITTORIA COL RAPID! La Fiorentina centra la qualificazione ai gironi di Conference League, grazie alla doppietta di Nico Gonzalez che ha steso il Rapid Vienna, ribaltando l'1-0 dell'andata. Come al solito, FirenzeViola.it chiede ai propri lettori di indicare il migliore in campo della... La Fiorentina centra la qualificazione ai gironi di Conference League, grazie alla doppietta di Nico Gonzalez che ha steso il Rapid Vienna, ribaltando l'1-0 dell'andata. Come al solito, FirenzeViola.it chiede ai propri lettori di indicare il migliore in campo della... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 01 settembre 2023. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi