BUGNO, Il vero campionato inizierà solo da gennaio

In occasione della 49a edizione del premio Giglio d’Oro ha parlato Gianni Bugno, ex ciclista e tra i premiati della kermesse 2022: "E' bello essere qui oggi insieme a tanti colleghi. Il ciclismo ha sempre trovato nuove leve tra gli atleti più giovani. La Toscana ha avuto grandissimi esponenti della disciplina, come Bartali".

Sul campionato italiano: "Io tifo Inter e so che i nerazzurri sono in ritardo per i vertici della classifica, il campionato vero inizierà a gennaio. Io però simpatizzo anche per il mio amico Pioli del Milan e per il Monza, che è la squadra della mia città".