BORGES, Noi superiori ai viola. In Portogallo capiranno

Fonte: dalla sala stampa di Guimaraes - Tommaso Loreto

Dopo il pareggio contro la Fiorentina, dalla sala stampa dell'impianto di Guimaraes, il tecnico dei portoghesi Rui Manuel Borges si è espresso così davanti ai giornalisti: "Siamo stati superiori alla Fiorentina, peccato per il calo che abbiamo avuto nel finale. Abbiamo calciato tante volte in porta, ma non siamo stati bravi a trovare il raddoppio. La Fiorentina ha sfruttato i due attaccanti molto forti che ha, ma noi dovevamo essere più compatti. Quando loro sono saliti di livello, noi siamo andati in difficoltà".

Il Vitoria può essere la favorita per la Conference? "Siamo sorpresi, onestamente non pensavamo di passare subito agli ottavi. Ora abbiamo una consapevolezza diversa e vogliamo vincere. Ma dobbiamo migliorare nei finali, perché sbagliare capita, vuol dire che hai provato a fare qualcosa. Ed è sempre importante".

Quanto vale questo secondo posto? "Abbiamo scansato il Chelsea ma incroceremo squadre davvero forti. Nessuno credeva in noi in questa Conference, quindi siamo felici per la nostra città. Così in Portogallo capiscono che non ci sono solo Porto, Benfica e Sporting".