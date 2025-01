BOCCHETTI (S.ST), Palladino un grande. Ma meritavamo di vincere

Fonte: dal nostro inviato all'U-Power Stadium - Andrea Giannattasio

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Salvatore Bocchetti, allenatore del Monza, parla così in conferenza stampa dopo la vittoria per 2-1 sulla Fiorentina:

"La prima cosa che mi viene in mente è che questa vittoria è dei ragazzi, la meritano. So cosa hanno provato in questo periodo difficile, tra infortuni e vicende negative. La vittoria è per loro. Chiaramente non abbiamo ancora fatto nulla, ma adesso inizia il nostro campionato. Dobbiamo pensare gara dopo gara, questa mettiamola da parte: non so quanti punti possiamo fare, ma con questo spirito è possibile fare tanto".

Ha parlato con Galliani e Palladino?

"Raffaele è stato un grande, anche dopo la sconfitta mi ha fatto i complimenti. Comunque sono contento, però voglio che questa sia la mia squadra".

Maldini e Ciurria portano qualità.

"Sono contento per loro come per gli altri, tutti, dal primo all'ultimo, hanno fatto una grandissima gara. Anche chi è entrato per trenta secondi ha dato tutto e questo per me è la dimostrazione che ci teniamo. I giocatori che voglio sono questi".

Il modulo come nasce, d'ispirazione?

"No, lo avevo studiato. Era il modo più giusto per affrontarli. E non sono un integralista, studio sempre le squadre che affrontiamo e come metterli in difficoltà. Ma al di là di moduli è lo spirito, tanta roba".

Si è incollato spesso col quarto uomo.

"Sono uno che non tende a parlare di episodi arbitrali, il rigore per la Fiorentina però è stato un po' generoso. In ogni caso si gioca anche contro queste cose, bravi i ragazzi a rimanere compatti e soffrire insieme. Si è vista la vera forza del Monza, uomini di altissimo livello".

Tifosi e sorriso ricetta per la salvezza?

"Era da troppo tempo che non si vinceva in casa, sono contento per loro in primis. Ci hanno sempre incitati nonostante la classifica".