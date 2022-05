BERTONI, Gonzalez è forte: farà meglio anno prossimo

L'ex viola Daniel Bertoni ha parlato così dal Teatro Puccini di Firenze per ricordare i 40 anni dallo scudetto rubato, ai media presenti tra cui FirenzeViola.it: "Bello ritrovare tutta questa gente, è un onore essere qua. Mi è passata tutta la fatica, dopo il mio viaggio, non so se oggi ci sono giocatori come quelli che ci sono qua stasera. Non si perde tante volte 4-0 come ha fatto la Fiorentina stasera, il calcio moderno non esiste, c'è chi sa leggere il gioco e chi ha intelligenza calcistica, ma quella c'è sempre stata. Nico Gonzalez? E' un grande calciatore, il prossimo anno farà meglio di quest'anno".