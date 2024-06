BERTINI, Ad Atene mi aspettavo una vittoria. Palladino...

Fonte: Lorenzo Marucci

Intervistata ai microfoni di Radio FirenzeViola durante il festival della Serie A a Parma, la giornalista Mediaset Monica Bertini ha fatto un bilancio del triennio viola targato Vincenzo Italiano. Questo un estratto delle sue parole: "Sono un'estimatrice di Italiano, ma anche di Palladino. Secondo me Italiano è stato sfortunato con tre finali perse in due stagioni. Io ero estremamente convinta che la Fiorentina potesse vincere quest'anno. Ho tifato per i viola come per tutte le formazioni italiane in Europa. Percepivo una diversità rispetto all'anno scorso. Pensavo che la Fiorentina avesse immagazzinato consapevolezza, e invece l'epilogo è stato lo stesso. Per Italiano concludere con la coppa sarebbe stato un grande finale anche per onorare la scomparsa di Barone".

Su Palladino

"Ha la mia stima perché non è mai facile subentrare a campionato in corso in una situazione di classifica difficile. Berlusconi ci aveva visto qualcosa di particolare, è stata una sua scommessa. L'anno scorso si è confermato e vedremo se sarà pronto per una piazza come Firenze. Da calciatore ha giocato in squadre importanti, ha le spalle larghe. E' giovane, ha tempo per imparare e Firenze dovrà aspettarlo".