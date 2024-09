BARONI, Ko doloroso. Castro mezzala unica in Italia

Fonte: dalla sala stampa dell'Artemio Franchi - Andrea Giannattasio

Amareggiato per il ko arrivato in rimonta e al 90’ contro la Fiorentina, il tecnico della Lazio Marco Baroni ha parlato così dalla sala stampa dello stadio Franchi: “È una sconfitta difficile da spiegare… non voglio essere polemico: ho già detto tutto alle tv. La prestazione della squadra è stata importante e di personalità. Peccato perché potevamo chiudere anche la partita e tornare a casa con una sconfitta è doloroso. Mi tengo però la prestazione”.

Ha delle recriminazioni sui due rigori viola?

“La nostra classe arbitrale è buona ma per noi allenatori diventa difficile proporre un gioca difensivo se poi si valutano in un certo modo anche i pestoni. Il calcio è di tutti e tutti vogliono lo spettacolo: a me piace un calcio fisico e dinamico, dico solo questo…”

Le è piaciuta la prestazione di Castrovilli?

“È un giocatore unico in Italia perché ha tutto nelle sue caratteristiche: ha corsa, fisico, tiro. È un tuttocampista. A centrocampo può giocare ovunque”.

Cosa ha detto all'arbitro alla fine del match?

"Tra noi e gli arbitri ci dev'essere un confronto sereno... ma certe interpretazioni vanno corrette. Oppure dobbiamo essere noi allenatori a cambiare metodi di lavoro".