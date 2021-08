BARONE, Maglie? La tifoseria si è divisa, ma...

Il dg della Fiorentina, Joe Barone, ha preso la parola alla conferenza stampa di presentazione dell'Unbeatables Cup a cui la Fiorentina prenderà parte oggi in amichevole contro l'Espanyol alle 19: "Ringrazio Joseph Commisso che è qui presente e anche tutta la famiglia Commisso, la quale ci ha dato la possibilità di partecipare al torneo. Vorrei anche ricordare Davide Astori: sei sempre presente nei nostri pensieri, al centro sportivo e tra i tifosi. Vorrei leggervi una lettera della famiglia Astori: 'Ringraziamo tutti voi per questa iniziativa, non potremo parteciparvi ma siamo certi che ci sarà occasione di ricordare Davide insieme a tutta la vostra splendida tifoseria. Un ringraziamento anche all'Espanyol per la partecipazione'. La Fiorentina è molto felice di esserci, la vita di ognuno è il bene più grande che abbiamo e dobbiamo fare di tutto per proteggerla sempre. In ogni luogo. La prevenzione, la consapevolezza e gli strumenti che oggi ci sono, devono essere messi a disposizione di chi può salvare vite umane.

Siamo anche contenti che questa amichevole contro l'Espanyol sia anche la nostra prima gara con la maglia ufficiale di questa stagione. Stiamo leggendo molti commenti, tanti entusiasti, qualcuno meno, vorrei solo ricordare e precisare che noi abbiamo scelto questa divisa perché questa maglia è risultata la più bella e quella che la gente ricorda con maggior affetto. La useremo solo questa stagione e per ricordare la ricorrenza del nostro 95° anniversario. Stiamo inoltre lavorando per avere al più presto sulle maglie un ricordo indelebile di Davide Astori sulle maglie dei nostri ragazzi, perché lui sarà sempre con noi. Questa iniziativa dell'Unbeatables Cup è molto importante, perché si continua a parlare di questo problema che esiste nello sport. La storia di Astori è molto importante per il cammino della Fiorentina, per questo l'iniziativa è così sentita e poi permette ad altre squadre di sapere che ci sono certe iniziative al di là dello sport. Penso sia un torneo che potremo mettere nei nostri calendari per il futuro".