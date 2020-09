BARONE, Finalmente rientra al centro sportivo

Buone notizie per la Fiorentina visto che, come ha annunciato la società stessa, Joe Barone e Giuseppe Commisso sono risultati negativi anche al secondo tampone. Così il direttore generale non ha perso tempo ed è subito corso al centro sportivo dove potrà accoglierte Borja Valero e partecipare all'incontro con Branchini, oltre ad occuparsi delle tante questioni da far trovare pronte a Rocco Commisso non appena finirà lo stesso iter fatto dal dg per le misure anti Coronavirus.