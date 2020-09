BARONE, Continua il suo lavoro sulle infrastrutture

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, CASTROVILLI IN TRIBUNA PER ITALIA-BOSNIA Gaetano Castrovilli questa sera sarà in tribuna ad assistere ad Italia-Bosnia. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, il centrocampista viola non è al meglio fisicamente e Roberto Mancini ha scelto di preservarlo. Grande dispiacere per il classe '97... Gaetano Castrovilli questa sera sarà in tribuna ad assistere ad Italia-Bosnia. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, il centrocampista viola non è al meglio fisicamente e Roberto Mancini ha scelto di preservarlo. Grande dispiacere per il classe '97... NOTIZIE DI FV SU PIÙ FRONTI Il mercato della Fiorentina si è acceso sul fronte entrate. Si è attivato con lo sbarco di Giacomo Bonaventura a Firenze intorno alle 15 di oggi pomeriggio (Clicca qui). Il primo acquisto della Fiorentina è arrivato dopo appena una settimana... Il mercato della Fiorentina si è acceso sul fronte entrate. Si è attivato con lo sbarco di Giacomo Bonaventura a Firenze intorno alle 15 di oggi pomeriggio (Clicca qui). Il primo acquisto della Fiorentina è arrivato dopo appena una settimana... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 09 settembre 2020. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi