BARONE, Amrabat? Ottima stagione, ma sul futuro...

Il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, ha parlato in conferenza stampa e ha affrontato tante tematiche come quella riguardante Sofyan Amrabat e il prossimo mercato estivo. Questo un estratto delle sue parole: "In pubblico non si può parlare di questo. Amrabat ha fatto una grandissima stagione, ha fatto il Mondiale in Qatar ed ha dato un grandissimo contributo alla Fiorentina ma sul futuro non posso dire nulla".

Riguardo il budget estivo

"Sul budget bisogna vedere le entrate e tante altre cose".

Sui giocatori in scadenza di contratto

"Durante l'anno parliamo con agenti e giocatori, vediamo le opportunità. Io sarò sempre qui quest'estate, per prima cosa per il Viola Park. Lì faremo il ritiro e poi, quando rientrerà Rocco verso fine agosto o inizio settembre, faremo una festa d'inaugurazione".

