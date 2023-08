BARISIC (S.STAMPA), Com'è possibile fischiare certi rigori?

Fonte: dal nostro inviato al Franchi, Niccolò Santi

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Così in conferenza stampa il tecnico del Rapid Vienna, Zoran Barisic, dopo il playoff di Conference League perso contro la Fiorentina: "Siamo orgogliosi, abbiamo avuto anche la possibilità di passare avanti all'inizio e per poco ce l'abbiamo fatta".

Quanta differenza ha fatto un giocatore come Nico Gonzalez?

"È un giocatore top, però bisogna sempre tenere in considerazione anche gli errori individuali. Ne abbiamo commessi su entrambi i gol e vorrei sapere come è possibile che ci siano certi rigori...".

Quanto siete orgogliosi dei vostri tifosi che vi hanno incitato per 90 minuti?

"Sarebbe stato bello portarceli avanti anche nella successiva fase a gironi, sono dei tifosi fantastici. Ringrazio tutto il gruppo, oggi ci sono stati dei giocatori che venivano dal nostro vivaio e giocare in questa maniera contro una squadra di alto livello come la Fiorentina non era scontato".

C'è un rammarico in particolare?

"Il nostro grande rammarico è che nei primi quindici minuti saremmo potuti passare in vantaggio. Poi nel secondo tempo abbiamo avuto delle azioni e, per statistiche, ci saremmo meritati di passare il turno. Ma il calcio è così".

La Fiorentina ha meritato di passare ai gironi di Conference?

"Ogni club che vince ha meritato di vincere, anche se allo stesso tempo volevamo farlo pure noi".

La vostra squadra vanta calciatori, come Grull e Quarfield, che potrebbero giocare in A.

"Grull in particolare è ancora giovane e ha tanto margine di miglioramento".

Ci sono più rimorsi per la parte iniziale della partita o per quella finale della ripresa?

"È più o meno uguale, all'inizio abbiamo fatto del pressing molto alto per allontanare gli avversari dalla porta, ma in generale l'importante sarebbe stato segnare".

I cambi sono stati troppo pochi o troppo ritardati?

"Ci ho pensato molto, bisogna calcolare l'energia che mette il calciatore".



I tempi di recupero degli infortunati cominciano a pesare?

"Adesso bisogna pensare alla sfida col Salisburgo e che più ragazzi possibile tornino in salute".