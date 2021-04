B. VALERO, Va in tribuna: problema nella rifinitura

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, KOKORIN- BATI: STORIA DIVERSA MA STESSA CASA La storia di Alexander Kokorin sembra simile a quella di Benalouane, infortunato prima ancora di misurarsi sul campo, ma oggi i primi palleggi fanno tirare un sospiro di sollievo sulle condizioni del giocatore che anche Iachini spera di vedere presto in campo per qualche... La storia di Alexander Kokorin sembra simile a quella di Benalouane, infortunato prima ancora di misurarsi sul campo, ma oggi i primi palleggi fanno tirare un sospiro di sollievo sulle condizioni del giocatore che anche Iachini spera di vedere presto in campo per qualche... NOTIZIE DI FV SAS-FIO 0-1, MAGIA DI JACK: I VIOLA SONO AVANTI Al 31’ la Fiorentina si porta in vantaggio con un gol strepitoso di Bonaventura: azione di contropiede viola con Ribery sulla destra che vede l’accorrente Jack che con un tiro di precisione infila la palla sotto la traversa, dove Consigli non può arrivare:... Al 31’ la Fiorentina si porta in vantaggio con un gol strepitoso di Bonaventura: azione di contropiede viola con Ribery sulla destra che vede l’accorrente Jack che con un tiro di precisione infila la palla sotto la traversa, dove Consigli non può arrivare:... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 17 aprile 2021. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi