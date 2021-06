ASS. GUCCIONE, Un docu-film per raccontare DA13

A Palazzo Vecchio ha fatto gli onori di casa e presentato il docu-film su Davide Astori l'assessore allo sport e alle politiche giovanili Cosimo Guccione. Ecco le sue parole: "Arriviamo a questa presentazione dopo un lungo periodo molto emozionante per chi ne ha fatto parte ma anche per tutta la città. Come per la street art di via Canova è un'opera per raccontare Davide e approfondire la sua storia attraverso il racconto di chi l'ha conosciuto. Questo docufilm è stata l'occasione per tenere unita la nostra città ed è bello che sia stato fatto da un gruppo di ragazzi, di Edera, perché attraverso i loro occhi abbiamo capito che Davide è un simbolo in cui i ragazzi si immedesimano. Speriamo lo vedano più persone possibili via Youtube dove sarà pubblicato il 1° luglio, l'opera in via Canova invece resterà per sempre a testimoniare l'amore della città per lui ma speriamo si possa fare di queste iniziative un appuntamento annuale per ricordarlo"