ARECHI, La coreografia stoppata: niente coriandoli

Stop alla coreografia all'Arechi. Una doccia gelata per i ventimila supporter giunti allo stadio oggi in occasione di Salernitana-Fiorentina, pronti a lanciare i coriandoli distribuiti e preparati dalla Curva Sud Siberiano per accogliere l’ingresso in campo dei ragazzi di Nicola ed Italiano. E’ stato l’annuncio dello speaker ad informare il tifo granata, pena il non inizio del match e la sconfitta a tavolino della gara.