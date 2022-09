AQUILANI, Oggi oltre la fatica. Su Berti e Kayode...

L'allenatore della Fiorentina Primavera Alberto Aquilani ha parlato così della vittoria della propria squadra contro il Milan ai media presenti tra cui FirenzeViola: "Avevamo davanti una squadra molto forte, i ragazzi l'hanno capito e hanno dato battaglia fino all'ultimo nonostante le poche forze. Loro sono andati oltre la fatica. Sono molto contento perché la squadra ha mostrato tanto oggi. Ho trovato dei ragazzi veramente disponibili che oltre ad avere grandi qualità tecniche hanno questo spirito di appartenenza e di voler raggiungere il risultato. Vedo un bel gruppo che deve crescere e che deve maturare perché siamo solo all'inizio. Su Kayode? Forte nel duello. Può fare una bella carriera. Deve lavorare ancora di più e migliorare. Davanti non bisogna avere l'ansia di fare gol, prima o poi arriva se le cose vengono fatte bene. Toci per noi è fondamentale anche senza palla, e questo gli permette anche di segnare. Speriamo che questo gol lo rassereni. Su Berti? Sono contento, è un giocatore di prospettiva, è abile nel toccare il pallone, ci può dare tanto nel palleggio in mezzo al campo. Su Martinelli? Anche lui è molto forte, sta lavorando bene, abbiamo comunque tre portieri molto bravi. Per ora gioca lui e deve continuare così perché è molto giovane e non può perdersi. L'essere bravo tecnicamente non è sufficiente. Durante la partita devono capire i momenti, quando c'è bisogno di soffrire".