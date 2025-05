Antognoni su Kean: "Ha dimostrato di essere valido. Bove? Pensiamo di portarlo in U21"

Nelle scorse ore, a margine della quinta edizione del "Premio Alessandro Rialti" vinto dal nostro vicedirettore Pietro Lazzerini, ha parlato alla stampa presente Giancarlo Antognoni, che ha consegnato il riconoscimento nelle mani del vincitore. Da bandiera della Fiorentina, oggi capo delegazione della nazionale italiana under 21, l'Unico Dieci ha parlato anche della stagione fatta dalla squadra di Palladino:

Si aspettava un finale di campionato così aperto?

"Campionato bello perché vuole dire che è equilibrato. Valutare quello che è successo per poter programmare l'anno successivo ora. Questa è al prassi per sbagliare il meno possibile e accontentare i tifosi. Il calcio non è facile per chi ci lavora, è sempre imprevedibile".

Un bilancio sul campionato della Fiorentina?

"Mi sembra ch abbia tre punti in più dell'anno scorso. La gente non è contentissima ma si guardano i risultati. Senza una qualificazione europea chiaro che il campionato non sarebbe positivo. Bisogna stare attenti alle valutazioni. Chi ci rimette sono i dirigenti e in questo caso anche l'allenatore".

Quanto è bello veder giocare Kean in azzurro?

"Sempre importante avere giocatori in nazionale. Kean ha dimostrato di essere valido e Spalletti l'ha chiamato. Sarà uno de protagonisti della qualificazione ai prossimi mondiali".

Bove potrebbe venire ad accompagnarvi con l'Under 21 all'Europeo?

"Valutazione che faranno i dirigenti. Se viene volentieri perché è stato uno degli artefici di questa qualificazione. Il pensiero di portarlo c'è e sarebbe una cosa positiva. Non so con che ruolo".