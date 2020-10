ANTOGNONI, Devo ancora una cena a Rialti

Giancarlo Antognoni, club manager e bandiera della Fiorentina, ha parlato da Palazzo Vecchio ricordando il suo rapporto con Alessandro Rialti, giornalista scomparso il 5 april scorso: "È passato tanto tempo ma per noi che abbiamo convissuto con lui, Sandro è sempre presente. Credo sia un esempio anche per i giovani giornalisti: copiatelo un pochino (sorride, ndr). Io devo ancora pagargli una cena, purtroppo se ne è andato troppo presto. Mi ricordava sempre quando nel 1987 mi sono trasferito in Svizzera. Mi chiamò chiedendomi se ci andavo dopo 15 anni della Fiorentina e io gli dissi di no. Il giorno dopo invece ci andai. Mi ha sempre ricordato questo fatto e oggi ho un po' di rammarico per non avergli pagato quella cena. Oggi per me è un giorno triste per il ricordo di Sandro e bello perché 48 anni fa esordivo con la maglia della Fiorentina".