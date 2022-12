AMICHEVOLE, 3-0 viola sulla Primavera al 45'

Si conclude il primo tempo dell'ultimo test-match del 2022 per la Fiorentina: allo stadio Franchi sfida in famiglia con la Primavera di Alberto Aquilani in una gara che ha per ora regalato tre reti (Bianco, Maleh, Cabral) ma soprattutto l'infortunio di Rolando Mandragora, uscito anzitempo per un risentimento muscolare. Da annotare in positivo il gol di Arthur Cabral in un contesto però decisamente diverso rispetto a quello di una gara ufficiale.