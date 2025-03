Alle 15 le semifinali del Torneo di Viareggio: a Seravezza Fiorentina U18-Sassuolo, ecco le formazioni

Alle 15 fischio d'inizio per le semifinali del Torneo di Viareggio. A Torre del Lago andrà in scena Torino-Genoa mentre la Fiorentina Under 18 di Marco capparella sfiderà il Sassuolo allo stadio "Buon Riposo" di Seravezza. Tutti a caccia della finale di lunedì che dopo una lunga assenza torna allo stadio dei Pini di Viareggio. Intanto però c'è da vincere la semifinale, alla quale la Fiorentina arriva con un cammino lineare fin dal girone.

Fiorentina: Dolfi; Sturli, Batignani, Sadotti, Turnone; Atzeni, Bonanno; Evangelista, Puzzoli, Pisani; Angiolini. All. Capparella.

Sassuolo: Mantini; Amendola, Ardizzone, Bolondi, Campani; Macchioni, Mussini, Negri; Papaserio, Petito, Chiricallo. All. Giglioli.

Arbitro: Poggianti di Livorno.

Le statistiche delle due semifinaliste

Per la Fiorentina si tratta della semifinale numero 37 nella storia della Viareggio Cup. La sfida con il Sassuolo è una rivincita. I viola tornano infatti al penultimo atto della competizione a distanza di due anni: l’ultima volta nel 2023, quando allo stadio “Buon Riposo” di Pozzi di Seravezza vennero sconfitti per 3-1 dal Sassuolo con le reti firmate da Loporcaro, Ajayi e Mata, Ofoma per i gigliati. Va ricordato che la squadra viola non vince il torneo di Viareggio dal 1992. L’ultima semifinale con sconfitta è del 2018, 4-1 per mano della Juventus allo stadio dei Pini. Nelle 36 semifinali disputate il bilancio della Fiorentina è di 17 vittorie e 19 sconfitte: nel parlare di vittorie e sconfitte, si tiene conto anche delle sfide che si sono concluse ai calci di rigore.

Per il Sassuolo sarà invece la quarta semifinale: nelle precedenti tre, vittorie sia contro il Torino ai calci di rigore per 5-4 nel 2017, contro l’Atalanta nel 2022 per 3-0 e infine 3-1 alla Fiorentina nel 2023. Nelle tre occasioni in cui il Sassuolo è approdato in finale ha sempre vinto il “Viareggio”: ai rigori nel 2017 contro l’Empoli (gol decisivo di Scamacca) e nel 2022 contro la formazione rivelazione del torneo, i nigeriani dell’Alex Transfiguration, mentre nel 2023 successo per 2-1 sul Torino (Corradini e Baldari; Capac per i granata).