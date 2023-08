ALL. RAPID, Viola favorita. Franchi nuovo? Solo tappeti

Fonte: dalla sala stampa del Franchi - Ludovico Mauro

Zoran Barisic, tecnico del Rapid Vienna, dalla sala stampa dello stadio Franchi presenta la gara di domani, il ritorno dei playoff di Conference League contro la Fiorentina. Queste le sue parole: "È un privilegio giocare qui, come lo è stato vincere nella gara d'andata. Partiamo da una buona posizione dato il risultato, la Fiorentina è tra le favorite del torneo ma noi pensiamo solo alla gara di domani".

Come giudica le assenze in difesa e quale sarà il piano partita?

"Non ci pensiamo, abbiamo diverse strategie in mente, come portare la difesa più avanti, ad esempio. Ma adesso pensiamo solo alla gara".

Peserà l'assenza di Burgstaller, come si muoverà?

"Al momento non lo direi, ci penserò da qui a domani ma non ho niente da aggiungere in questo momento".

C'è un giocatore che teme particolarmente? E che match si aspetta?

"Non ho paura di un giocatore in sé, ma se penso a tutta la rosa della Fiorentina non posso stare tranquillo. Vorrei una squadra che attacca e segna, ma l'importante è che non ci nascondiamo in difesa e che siamo propositivi, spingendo molto a livello offensivo".

Tempo fa disse di voler tornare al Franchi aspettandosi uno stadio nuovo. Come lo vede?

"Vedendolo da fuori, da quando ci sono stato me lo ricordavo bene, di nuovo forse ci sono i tappeti (ride, ndr). L'atmosfera comunque è bellissima".

Il calo che la Fiorentina ha avuto col Lecce l'ha impressionata? Se lo aspetta anche domani?

"Ho visto la partita, noi abbiamo nove gare in più sulle gambe ma non so se sarà un punto a favore. Il calcio è imprevedibile, noi nell'ultimo match abbiamo fatto 1-1 ma non era il risultato giusto per la prestazione vista. Si guarda di partita in partita".