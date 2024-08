ALL. PUSKAS A., Rispetto i viola ma hanno punto debole

Fonte: dalla sala stampa dell'Artemio Franchi - Andrea Giannattasio

Il tecnico della Puskas Akademia Zsolt Hornyák ha preso la parola questo pomeriggio dalla sala stampa dell’Artemio Franchi per introdurre i temi legati alla partita di domani contro la Fiorentina, valevole per il match d’andata dei playoff di Conference League. Ecco le sue dichiarazioni: "Ho molto rispetto per la Fiorentina e per i risultati che ha ottenuto negli ultimi anni ma anche nella sua storia. Dovremo impegnarci al 100% e dare il massimo ma sappiamo anche che i viola hanno cambiato il tecnico e molti giocatori. Palladino ha portato una mentalità nuova ma ha meno partite nelle gambe rispetto a noi: ecco, noi dovremo provare a sfruttare questo aspetto per provare a fare risultato già nella prima partita, ben sapendo che la Fiorentina resta una squadra top”.

Su dove la Puskas A. può mettere in difficoltà i viola: "Abbiamo analizzato punto per punto tutte le sei gare di preparazione dei viola e la sfida di Parma. Mi tengo per me le mie idee... Penso però che la difesa che sta provando la Fiorentina sia vulnerabile".

Sull'inizio di campionato importante della Puskas A.: "Abbiamo cambiato poco rispetto allo scorso anno: siamo un gruppo unito, ci conosciamo benissimo e siamo reduci da una ottima stagione".

Sulla storia della Puskas Akademia: "Siamo una grande famiglia, tante persone che vivono nel nostro paese lavorano nel club. Abbiamo uno dei migliori vivai d'Europa, al livello forse di quello del Salisburgo. Il nostro capitano è un prodotto del settore giovanile, il nostro giovane portiere è stato anche visionato alla Juventus. Io sono fiero di lavorare in questo club da 5-6 anni".

Sulla probabile presenza di De Gea in porta nella Fiorentina: "Ho un enorme rispetto per lui ma anche per altri importanti giocatori come Biraghi. E' un piacere giocare contro giocatori così"